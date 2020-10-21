На дорогах региональной собственности заработали первые информационные табло

В Кольском районе на трассах региональной собственности заработали два первых информационных электронных табло: они были установлены на автомобильной дороге Кола – Серебрянские ГЭС у Туманного и на 32-ом километре.

«Оборудование уже работает, на них оперативно размещается актуальная информация о сложных погодных условиях и о состоянии дороги. Особенно это актуально на данных участках зимой – жители и гости региона смогут оперативно сориентироваться, насколько безопасно движение, в том числе в Териберку», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Артём Гришин.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, ещё одно – третье – информационное табло на подъезде к поселку Териберка установлено, решается вопрос о его подключении к электричеству.

Как отмечают в профильном министерстве, во время непростого зимнего периода в Заполярье отлаженная работа установленного оборудования обеспечит безопасность и комфорт всем участникам дорожного движения