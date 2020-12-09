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Мурманская область. Арктика (16+)09.12.20 10:00

На дорогах Заполярья появились новые камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД

В Мурманской области для обеспечения безопасности на дорогах общего пользования региона, появились новые рубежи контроля выполнения правил дорожного движения. Установлены 14 новых камер фотовидеофиксации. Из них восемь расположены в Мурманске на улицах Лобова, Папанина, Карла Маркса, Нижне-Ростинском шоссе, Нагорном проезде и в районе Росляково. По две камеры в Кандалакше и в Апатитах, одна в Кировске и еще одна – на трассе Кола-Мурмаши.

Сейчас проводится тестирование аппаратуры. В ближайшее время камеры подключат к общей системе, и они начнут полноценно работать – фиксировать нарушения правил дорожного движения.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в планах – установка дополнительных камер, в общей сложности – порядка 80 новых рубежей контроля расположатся по всей Мурманской области.

«Установка рубежей контроля за соблюдением ПДД является одним из показателей Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», но состояние аварийности и показатели смертности на дорогах Мурманской области по итогам текущего года требуют принятия дополнительных мер для существенного улучшения сложившейся ситуации. Всё новые и новые километры дорог приводятся в нормативное состояние, это влечёт за собой увеличение скоростей движения и, как следствие, повышает тяжесть последствий ДТП. Практика показывает, что снижение аварийности на отдельных участках дорог наиболее эффективно обеспечивается именно за счёт автоматических средств контроля. В этом вопросе главное не дополнительные штрафы, а неукоснительное соблюдение правил и сохранение жизни людей», – подытожил министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин.

 

В Мурманской области для обеспечения безопасности на дорогах общего пользования региона, появились новые рубежи контроля выполнения правил дорожного движения. Установлены 14 новых камер фотовидеофиксации. Из них восемь расположены в Мурманске на улицах Лобова, Папанина, Карла Маркса, Нижне-Ростинском шоссе, Нагорном проезде и в районе Росляково. По две камеры в Кандалакше и в Апатитах, одна в Кировске и еще одна – на трассе Кола-Мурмаши.

Сейчас проводится тестирование аппаратуры. В ближайшее время камеры подключат к общей системе, и они начнут полноценно работать – фиксировать нарушения правил дорожного движения.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в планах – установка дополнительных камер, в общей сложности – порядка 80 новых рубежей контроля расположатся по всей Мурманской области.

«Установка рубежей контроля за соблюдением ПДД является одним из показателей Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», но состояние аварийности и показатели смертности на дорогах Мурманской области по итогам текущего года требуют принятия дополнительных мер для существенного улучшения сложившейся ситуации. Всё новые и новые километры дорог приводятся в нормативное состояние, это влечёт за собой увеличение скоростей движения и, как следствие, повышает тяжесть последствий ДТП. Практика показывает, что снижение аварийности на отдельных участках дорог наиболее эффективно обеспечивается именно за счёт автоматических средств контроля. В этом вопросе главное не дополнительные штрафы, а неукоснительное соблюдение правил и сохранение жизни людей», – подытожил министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин.

 

Комментарии

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