На дорогах Заполярья проверили автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа

30 ноября сотрудниками Госавтоинспекции и Госавтодорнадзор совместно с представителем Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области проверялись транспортные средства, которые осуществляют перевозки пассажиров и багажа: наличие необходимых документов, техническое состояние и оборудование транспортных средств, проверка соблюдения правил перевозки пассажиров и багажа.

Проверено пять автобусов.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, выявлено одно нарушение за перевозку пассажиров автобусом без лицензии.

За допущенное нарушение перевозчик будет привлечён к административной ответственности.

Фото: https://mintrans.gov-murman.ru/news/506663/#&gid=1&pid=3