На дорогах Заполярья работают 11 новых камер фиксации нарушений ПДД

С начала года в Мурманской области введены в эксплуатацию 11 новых камер фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Как отмечают в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, камеры показали себя одним из лучших способов профилактики превышения скорости автотранспорта. Обеспечение безопасности дорожного движения является одним из ключевых показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Для снижения количества дорожно-транспортных происшествий важно качество дорожного полотна. Поэтому в 2021 году только в рамках нацпроекта было уложено более 890 тысяч квадратных метров нового асфальта. Всего в Заполярье за минувший год обновили более 1,6 миллиона кв. метров дорожного покрытия.

Кроме того, на территории областного центра 5 пешеходных переходов оборудовали устройствами для проецирования дорожной разметки. На перекрестках просп. Ленина – ул. Октябрьская и просп. Ленина – ул. Журбы была проведена реконструкция светофоров: заменено оборудование и для движения пешеходов выделена отдельная фаза.

Для безопасного движения необходимо, чтобы участники дорожного движения были грамотны в вопросах ПДД и неукоснительно соблюдали правила. Юным северянам с детства прививают культуру дорожного движения. За год в регионе прошло около двух тысяч массовых мероприятий, направленных на изучение детьми основ безопасного поведения на дорогах. В них приняли участие более 43 тысяч ребят. Помимо этого, в регионе действует 108 отрядов юных инспекторов движения.

Эти и многие другие меры направлены на сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения в Мурманской области.