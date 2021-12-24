На дороге Заполярный – Сальмиярви закрыто движение транспорта через путепровод

Подрядная организация ООО «Аксай» в рамках государственного контракта проводит плановую работу по ремонту путепровода, в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Заказчик объекта – «Мурманскавтодор».

В связи с необходимостью соблюдения технологий при ремонтных работах на среднем пролёте путепровода и необходимостью исключения вибраций, а также для обеспечения безопасности дорожного движения будет закрыто движение транспортных средств на пятом километре автомобильной дороги Заполярный – Сальмиярви в месте расположения путепровода.

Движение всех видов транспорта закрыто на период - с 12.00 часов 24 декабря - до 12.00 часов 26 декабря.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в качестве объездного пути предлагается использовать автомобильную дорогу общего пользования федерального значения Р-21 «Кола». Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования и руководствоваться требованиями временных дорожных знаков.

Путепровод через железную дорогу расположен на км 4+597 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Заполярный – Сальмиярви. Год постройки путепровода – 1985, полная длина составляет 58,2 метра.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433078/#&gid=1&pid=1