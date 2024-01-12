На дрейфующую станцию «Северный полюс-41» доставили посылки, новогодние подарки и поздравления

В Северном Ледовитом океане успешно проведена операция по доставке снабжения и смены полярников к дрейфующей стации «Северный полюс-41», организованной на базе ледостойкой платформы «Северный полюс».

Мероприятия выполнены специалистами Арктического и антарктического научно-исследовательского института при поддержке научно-экспедиционного судна «Академик Трёшников» и вертолета Ка-32.

Как пишет aari.ru/press-center/, операция проведена в сложных условиях полярной ночи. По пути к станции НЭС «Академик Трешников» столкнулось со штормом в Баренцево море, затем преодолело зону однолетнего льда и легло в дрейф перед кромкой наиболее тяжелых, старых льдов, максимально близко к ледостойкой платформе в районе 82° с.ш. и 43° в.д. Отсюда грузы и люди доставлялись вертолетом, базировавшемся на судне. Экспедиционный состав пополнили три специалиста: новый руководитель гидрохимической группы, геолог и егерь, отвечающий за безопасность ученых в случае появления в зоне работ белых медведей.

«На станцию доставлены свежие продукты, расходные материалы, оборудование для научных исследований и самое ожидаемое и важное для полярников — посылки из дома, новогодние подарки и письма с поздравлениями от людей со всей страны. Для многих учёных это уже второй Новый год, который они отметили на станции в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Почти полтора года они продолжают масштабные исследования природной среды Арктики», — отметил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

Сейчас в Арктике самое холодное время года, в районе дрейфа температура воздуха опускается до -35°С. Средняя толщина базового ледового поля составляет около 2 метров. Ледовая обстановка в последнее время относительно спокойная: сохраняются отдельные продольные и поперечные трещины на базовом поле, несколько разводий в ближайших окрестностях. За период дрейфа с октября 2022 года экспедиция преодолела около 3000 километров. От точки старта экспедиция сместилась на 1300 километров.

Научно-экспедиционное судно «Академик Трешников», завершив все поставленные задачи в высоких широтах, возвращается в Мурманск. В феврале судно отправится в Антарктиду для обеспечения задач 69-й Российской антарктической экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Фото: https://www.aari.ru/press-center/news/novosti-aari/na-dreyfuyuschuyu-stantsiyu-dostavili-posylki-novogodnie-podarki-i-pozdravleniya