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Мурманская область. Арктика (16+)12.01.24 16:10

На дрейфующую станцию «Северный полюс-41» доставили посылки, новогодние подарки и поздравления

В Северном Ледовитом океане успешно проведена операция по доставке снабжения и смены полярников к дрейфующей стации «Северный полюс-41», организованной на базе ледостойкой платформы «Северный полюс».

Мероприятия выполнены специалистами Арктического и антарктического научно-исследовательского института при поддержке научно-экспедиционного судна «Академик Трёшников» и вертолета Ка-32.

Как пишет aari.ru/press-center/, операция проведена в сложных условиях полярной ночи. По пути к станции НЭС «Академик Трешников» столкнулось со штормом в Баренцево море, затем преодолело зону однолетнего льда  и  легло в дрейф перед кромкой наиболее тяжелых, старых льдов, максимально близко к ледостойкой платформе в районе 82° с.ш. и 43° в.д. Отсюда грузы и люди доставлялись вертолетом, базировавшемся на судне. Экспедиционный  состав пополнили три специалиста: новый руководитель гидрохимической группы, геолог и егерь, отвечающий за безопасность ученых в случае появления в зоне работ белых медведей.

«На станцию доставлены свежие продукты, расходные материалы, оборудование для научных исследований и самое ожидаемое и важное для полярников — посылки из дома, новогодние подарки и письма с поздравлениями от людей со всей страны. Для многих учёных это уже второй Новый год, который они отметили на станции в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Почти полтора года они продолжают масштабные исследования природной среды Арктики», — отметил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

Сейчас в Арктике самое холодное время года, в районе дрейфа температура воздуха опускается до -35°С. Средняя толщина базового ледового поля составляет около 2 метров. Ледовая обстановка в последнее время относительно спокойная: сохраняются отдельные продольные и поперечные трещины на базовом поле, несколько разводий в ближайших окрестностях. За период дрейфа с октября 2022 года экспедиция преодолела около 3000 километров. От точки старта экспедиция сместилась на 1300 километров.

Научно-экспедиционное судно «Академик Трешников», завершив все поставленные задачи в высоких широтах, возвращается в Мурманск. В феврале судно отправится в Антарктиду для обеспечения задач 69-й Российской антарктической экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Фото:  https://www.aari.ru/press-center/news/novosti-aari/na-dreyfuyuschuyu-stantsiyu-dostavili-posylki-novogodnie-podarki-i-pozdravleniya

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Последние комментарии

Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Комментарий к новости:В Мурманской области активно проходит сбор подписей северян в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
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