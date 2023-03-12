На другой планете: мурманские кинематографисты снимут фильм в районе Кольской ВЭС

Кинопроект «Другая планета» АНО «Продюсерский центр «Северный характер» победил в конкурсе социальных грантов ПАО «ЭЛ5-Энерго». Компания поддержит съёмки короткометражного фильма в районе ветропарка Кольская ВЭС на развилке дороги Туманный – Териберка.

Действие фильма происходит на другой планете, и его авторы уверены, что виды Кольского полуострова вполне соответствуют тем пейзажам. Одна из целей проекта – повышение привлекательности тундровых и индустриальных локаций Кольского района для съёмок фантастических фильмов российских и местных кинематографистов. Получившуюся короткометражку планируется презентовать на трёх российских фестивалях, в том числе, в Териберке.

Авторы рассчитывают на повышение интереса к территории Крайнего Севера для местного населения и туристов, а также на популяризацию сценарного творчества местных авторов и стимулирование местной творческой молодёжи к созданию собственных фильмов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, цель конкурса социальных грантов «ЭЛ5-Энерго» – поддержка гражданских инициатив, поиск и отбор наиболее актуальных целевых проектов, направленных на формирование благоприятной, доступной, экологичной и безопасной среды в территориях присутствия компании.

Принять участие в конкурсе могут юридические и физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, государственные, некоммерческие и общественные организации, зарегистрированные и действующие на территориях присутствия производственных филиалов компании, а также инициативные группы граждан, с проектами, целью которых является достижение положительного социального эффекта, улучшение качества жизни и развитие человеческого потенциала указанных территорий.

Следующий конкурс будет объявлен осенью 2023 года.

Фото: https://gov-murman.ru