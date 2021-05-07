На два пункта вверх – усиливается влияние Андрея Чибиса

Сегодня «Известия», ссылаясь на данные исследования Агентства политических и экономических коммуникаций, опубликовали рейтинг влияния губернаторов по итогам апреля. Его возглавил мэр Москвы Сергей Собянин. На втором и третьем местах оказались главы Чечни Рамзан Кадыров и Татарстана Рустам Минниханов.

Состав первой тройки рейтинга остался неизменным с марта.

Издание отмечает, что после проведения под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова совещания о ходе реализации проекта комплексного развития Мурманского транспортного узла, усиливается влияние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, который с 50-го места в марте переместился на 48-е - в апреле.