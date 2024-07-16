На двух котельных в Североморске завершается замена оборудования

Ход выполнения мероприятий, направленных на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры ЗАТО г. Североморск, оценил министр энергетики и ЖКХ региона Александр Кобытев.

Глава профильного ведомства посетил две котельные: ТЦ-345 и ТЦ-46, где завершается замена основного котельного оборудования.

Предстоящую зиму ТЦ-345 встретит с новым котлоагрегатом. Также предусмотрена полная замена запорной и регулирующей арматуры, контрольно-измерительных приборов и автоматики в пределах котлоагрегата. Помимо этого, за счёт собственных средств АО «МЭС» обновит два водогрейных котла.

На ТЦ-46 также появится новый паровой котлоагрегат.

Как подчеркнул и.о. директора АО «МЭС» Илья Бармин, новое оборудование позволит не только повысить надежность теплоснабжения потребителей, но и оптимизировать работу котельных в целом.

Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, котельные ТЦ-46 и ТЦ-345 обеспечивают теплом более 45,5 тысячи потребителей зон теплоснабжения «9 МКР», «Верх», «Низ», «Верхняя Ваенга» и «Североморск-1».

«Правительство Мурманской области в связке с АО «МЭС» реализует ряд программ, направленных на обновление действующих объектов и инфраструктуры ЖКХ. Это и субсидия из областного бюджета, и привлечение федеральных средств, собственная инвестиционная программа предприятия. Сегодня осмотрели котлы, в процессе 10 км сетей в Североморске и окрестностях. Останавливаться не планируем, работа будет продолжена», – отметил Александр Кобытев в завершение поездки.

Фото: https://gov-murman.ru