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Мурманская область. Арктика (16+)15.05.25 10:15

На электрокотельной в Мурмашах установили газовые котлы

Заместитель губернатора — министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Алла Истомина 14 мая совершила рабочую поездку в посёлок Мурмаши, расположенный в Кольском муниципальном округе. Основной целью визита стало посещение местных электрокотельных, эксплуатируемых Мурмашинской электросетевой компанией.

Алла Истомина осмотрела объекты теплоснабжения, обратив внимание на состояние оборудования и систему диспетчеризации.

Электрокотельные были построены ещё в 70-90-х годах прошлого века, однако благодаря регулярному техническому обслуживанию и модернизации они продолжают функционировать эффективно и надёжно.

Вместе с тем, вице-губернатор поручила разобраться в вопросе организации взаиморасчётов между предприятием и гарантирующим поставщиком АО «АтомЭнергоСбыт».

Отдельно Алла Истомина ознакомилась с итогом модернизации электрокотельной на ул. Энергетиков, где установили 2 газовых котла мощностью 8 МВт и соответствующие ёмкости для сжиженного топлива.

«Реализация проекта демонстрирует активную позицию муниципального образования в процессе газификации Мурманской области. Это важный шаг вперёд, обеспечивающий повышение качества жизни населения и снижение экологической нагрузки на окружающую среду», — подчеркнула Алла Истомина.

После завершения процесса газификации Мурманской области котельную подключат к газопроводу.

По итогам рабочей поездки Алла Истомина дала положительную оценку состоянию и перспективам развития энергетического комплекса посёлка, учитывая цели и задачи стратегического плана развития регионам «На Севере — жить!».

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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