На энергоблоке № 2 Кольской АЭС завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией

10 сентября энергоблок №2 Кольской АЭС был включён в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта, продлившегося 52 дня. Все работы выполнены специалистами в установленные сроки и с полным соблюдением всех высоких стандартов и требований безопасности.

В ходе ремонтной кампании работники атомной станции и «Колатомэнергоремонта» осуществили большой комплекс работ на ключевом оборудовании энергоблока. Среди них – капитальный ремонт реакторной установки с полной выгрузкой топлива, а также главного циркуляционного насоса, главных запорных задвижек и компенсатора объёма.

Помимо этого была проведена модернизация части оборудования, включая систему уплотнения валов турбогенераторов, а также замена автоматических выключателей, предохранительного клапана компенсатора объёма системы защиты 1-го контура, кабельных линий механизмов турбинного отделения и главных циркуляционных насосов.

«Выполненный объём работ направлен на дальнейшее повышение надёжности и эффективности работы второго энергоблока. Безопасность – это фундамент, на котором строится вся работа Кольской АЭС», – отметил первый заместитель главного инженера по эксплуатации атомной станции Валерий Кононов.

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся все энергоблоки, суммарная нагрузка которых составляет 1200 МВт.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.