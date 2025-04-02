На энергоблоке №1 Кольской АЭС досрочно завершился планово-предупредительный ремонт

30 марта в 13.59 (мск) энергоблок №1 Кольской АЭС был включён в сеть после окончания ремонтных работ, продлившихся 41,5 суток. Ремонтная кампания завершена специалистами раньше установленного срока с полным соблюдением всех установленных стандартов и требований безопасности.

«На энергоблоке №1 выполнены работы по ремонту демпфера, расположенного в днище шахты реактора и используемого для гашения динамических нагрузок. Уникальная методика, разработанная специалистами Кольской АЭС совместно с АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», позволила сократить временные и ресурсные затраты на ремонт, а также повысить эффективность работы систем безопасности», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, кроме того, на энергоблоке проведены работы на тепломеханическом и электротехническом оборудовании. Выполнена замена автоматических выключателей комплектного распределительного устройства.

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся все четыре энергоблока, нагрузка составляет 1342 МВт.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.