На энергоблоке №1 Кольской АЭС завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией

Регулярное проведение ремонтов на атомных станциях направлено на поддержание надёжной работы энергоблоков и высоких эксплуатационных характеристик оборудования.

9 апреля в 20.32 мск энергоблок №1 Кольской АЭС включён в сеть после окончания ремонтных работ, продлившихся 38,5 суток. Именно с этого блока на атомной станции стартовала ремонтная кампания 2026 года, суммарная продолжительность которой составит около 169 суток.

«В ходе ремонта энергоблока №1 специалистами выполнен комплекс мероприятий на ключевом оборудовании, в частности, на реакторной и турбогенераторных установках, на оборудовании систем безопасности, а также ремонт демпфера шахты реактора. Проведена модернизация системы уплотнения валов на обоих турбогенераторах, системы автохимического контроля теплоносителя первого контура реакторного отделения», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

В течение года специалисты Кольской АЭС и «Колатомэнергоремонта» (филиал АО «Атомэнергоремонт») поочередно выполнят профилактические ремонты на всех четырёх энергоблоках.

В настоящее время на атомной станции в работе находятся четыре энергоблока, которые несут суммарную нагрузку 1090,6 МВт.

