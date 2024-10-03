На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился плановый капитальный ремонт с элементами модернизации

Выполненные в ходе планово-предупредительного ремонта мероприятия повысят надёжность работы всех систем энергоблока.

1 октября энергоблок №2 Кольской АЭС был включён в сеть после окончания планово-предупредительного ремонта (ППР), продлившегося 38 суток. Ремонтная кампания была завершена специалистами на пять дней раньше запланированного срока с безусловным соблюдением высокого качества исполнения.

На энергоблоке №2 с опережением графика был проведен средний ремонт и модернизация. Основные работы, которые были выполнены: капитальные ремонты двух парогенераторов, двух главных циркуляционных насосов (ГЦН), гидроемкости системы аварийной охлаждения зоны (САОЗ) и турбогенератора. В текущем году схожие работы были проведены на блоках №№1, 3 и 4.

«По итогам ремонтной кампании все плановые работы, в том числе направленные на повышение безопасности и надежности второго энергоблока, были выполнены досрочно и в полном объеме. Успешно проведена модернизация кабельных линий ГЦН, а также модернизация регулятора давления пара в главном паровом коллекторе в части изменения алгоритма блокировки», - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Ремонт и модернизация проведены специалистами Кольской АЭС и «Колатомэнергоремонта» - филиала АО «Атомэнергоремонт».

С включением в сеть энергоблока №2 завершилась ремонтная кампания Кольской АЭС за 2024 г.

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся все энергоблоки.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.