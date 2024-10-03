Северянам вновь предлагают разбить копилки и освободить карманы от мелочиНа энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился плановый капитальный ремонт с элементами модернизации
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)03.10.24 10:00

На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился плановый капитальный ремонт с элементами модернизации

Выполненные в ходе планово-предупредительного ремонта мероприятия повысят надёжность работы всех систем энергоблока.

1 октября энергоблок №2 Кольской АЭС был включён в сеть после окончания планово-предупредительного ремонта (ППР), продлившегося 38 суток. Ремонтная кампания была завершена специалистами на пять дней раньше запланированного срока с безусловным соблюдением высокого качества исполнения.

На энергоблоке №2 с опережением графика был проведен средний ремонт и модернизация. Основные работы, которые были выполнены: капитальные ремонты двух парогенераторов, двух главных циркуляционных насосов (ГЦН), гидроемкости системы аварийной охлаждения зоны (САОЗ) и турбогенератора. В текущем году схожие работы были проведены на блоках №№1, 3 и 4.

«По итогам ремонтной кампании все плановые работы, в том числе направленные на повышение безопасности и надежности второго энергоблока, были выполнены досрочно и в полном объеме. Успешно проведена модернизация кабельных линий ГЦН, а также модернизация регулятора давления пара в главном паровом коллекторе в части изменения алгоритма блокировки», - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Ремонт и модернизация проведены специалистами Кольской АЭС и «Колатомэнергоремонта» - филиала АО «Атомэнергоремонт».

С включением в сеть энергоблока №2 завершилась ремонтная кампания Кольской АЭС за 2024 г.

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся все энергоблоки.

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)За пять лет зарплаты в машиностроительной отрасли выросли на 188%
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
20.09.24 14:22
Что? Опять "Штокман"?
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис подписал соглашение с ГТЛК и Росрыболовством по строительству в Мурманской области судоремонтного кластера
Игорь Витальевич
20.09.24 11:51
Мой сын служит по контракту старшим водителем в.ч 72180 44 корпус, 23 саперного батальона, возит ДРГ за ленточку и вывозит 200 и 300 с линии соприкосновения. Мы ему купили своими силами детектор дрон
Комментарий к новости:Общественная приёмная Минобороны по Северному флоту перешла на дистанционную работу
рамиз
17.09.24 19:43
Хочу поехать добровольцы
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире13:00«Дело гастронома № 1». Художественный сериал, 4 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Северянам вновь предлагают разбить копилки и освободить карманы от мелочи-PRO Валюту (16+)Цены на нефть повышаются, доллар США укрепляется к евро, иене и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился плановый капитальный ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 октября-PRO Нефть и газ (18+)Владимир Путин: сжиженный природный газ российских арктических проектов стал одним из основных грузов Северного морского пути-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в октябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика