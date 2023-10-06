На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился ремонт с элементами модернизации

4 октября энергоблок №2 Кольской АЭС включён в сеть после окончания планово-предупредительного ремонта с элементами модернизации. Энергоблок возобновил работу на восемь суток раньше срока, запланированного графиком ремонта.

«В ходе ремонта были выполнены все запланированные работы по регламентному обслуживанию и диагностике основного и вспомогательного оборудования энергоблока №2. С помощью инструментов производственной системы «Росатом» удалось оптимизировать срок ремонта с 49 планируемых до 42 суток с безусловным соблюдением требований безопасности и качества», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

В рамках модернизации осуществлено 11 мероприятий, основные из них – замена насосного оборудования реакторного цеха, замена арматуры технологических систем турбинного цеха, модернизация оборудования цеха тепловой автоматики и измерений на блочном щите управления №2. Аналогичные работы были сделаны на блоках №№1, 3 и 4 в текущем году.

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся все четыре энергоблока, которые несут суммарную нагрузку 1260 МВт. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции – 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.