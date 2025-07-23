На энергоблоке №2 Кольской АЭС начался плановый ремонт с элементами модернизации

20 июля в 17.47 (мск) энергоблок №2 Кольской АЭС выведен в планово-предупредительный ремонт (ППР), в рамках которого специалисты выполнят работы по капитальному ремонту реакторной и текущим ремонтам паротурбинных установок, а также перегрузке ядерного топлива. Плановая продолжительность ремонта составит более 50-ти суток.

Кроме того, в рамках ППР на энергоблоке предусмотрена модернизация электротехнического оборудования с заменой автоматических выключателей в комплексном распределительном устройстве, а также замена главного предохранительного клапана в системе защиты 1-го контура.

«Одним из главных приоритетов в работе Кольской АЭС была и остаётся безопасность. Планово-предупредительный ремонт - это ежегодная плановая процедура, которая проводится на каждом энергоблоке станции с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования для гарантированной безопасной выработки электроэнергии», - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

В настоящее время на Кольской АЭС в работе два энергоблока, которые несут суммарную нагрузку 880 МВт. Энергоблок №3 находится в планово-предупредительном ремонте.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.