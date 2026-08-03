На энергоблоке №2 Кольской АЭС стартовал планово-предупредительный ремонт с модернизацией

2 августа на энергоблоке №2 Кольской АЭС начался планово-предупредительный ремонт (ППР) с элементами модернизации. Его продолжительность составит около 30 суток.

В рамках среднего ремонта специалисты выполнят большой объём работ на ключевом оборудовании. В реакторном отделении будет осуществлён капитальный ремонт части парогенераторов, главных циркуляционных насосов и трубопроводов первого контура. Также запланирована разборка и сборка реакторной установки, перегрузка ядерного топлива, ремонт внутрикорпусных устройств и оборудования систем безопасности.

В турбинном отделении отремонтируют паротурбинные установки, турбогенераторы, циркуляционные насосы, подогреватели низкого давления и сепараторы-пароперегреватели. В электрической части проведут ремонт трансформаторов и дизель-генераторов.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, кроме того, запланирована модернизация системы автоматического химического контроля теплоносителя первого контура, а также общестанционного и блочных щитов постоянного тока.

«Планово-предупредительный ремонт позволяет поддерживать высокий уровень безопасности и эксплуатационной надёжности. Мы подходим к выполнению всех технических мероприятий с максимальной ответственностью: каждый этап работ направлен на стабильное и эффективное функционирование станции для обеспечения бесперебойного снабжения нашего региона», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Как подчёркивал ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв, в своей работе госкорпорация и её предприятия всегда придерживаются принципов прозрачности, ответственности и безопасности.

В настоящее время на атомной станции в работе находятся три энергоблока, которые несут суммарную нагрузку 1012 МВт.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.