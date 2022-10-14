На энергоблоке №2 Кольской АЭС в рамках планово-предупредительного ремонта модернизировали щиты оперативного постоянного тока

На Кольской АЭС продолжается планово-предупредительный ремонт 2-го энергоблока, который начался в сентябре текущего года. В ходе ремонта большинство запланированных задач уже выполнены, в том числе, замена щитов оперативного постоянного тока.

На щите смонтировано отечественное устройство с контролем состояния изоляции потребителей постоянного тока, которое позволяет определить место повреждения на каждом присоединении и сообщить об этом оперативному персоналу.

«Новые щиты от российского завода полностью удовлетворяют всем необходимым требованиям. В них установлены инновационные системы диагностики, которые позволяют не только определять места возникновения неисправности на щите постоянного тока, но и производить анализ в процессе эксплуатации, собирать необходимую информацию для выявления сбоев и неполадок в работе всей системы оперативного постоянного тока», – комментирует Евгений Ежков, начальник участка систем аварийного электроснабжения электрического цеха Кольской АЭС.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, в рамках ремонтной компании работники Кольской АЭС запланировали осуществить 1352 работы. Кроме модернизации щитов оперативного постоянного тока будут улучшены технологические системы в части замены арматуры реакторного и турбинного цехов, спецзаземления.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.