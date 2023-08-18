На энергоблоке №3 Кольской АЭС досрочно завершился капитальный ремонт с элементами модернизации

16 августа энергоблок №3 Кольской АЭС включён в сеть после окончания капитального планово-предупредительного ремонта с модернизацией.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, по графику работы должны были продлиться до 23 августа, но специалистам удалось завершить их на семь дней раньше установленного срока с безусловным соблюдением высокого качества выполненных работ.

В рамках модернизации были осуществлены такие основные работы, как замена арматуры реакторного и турбинного цехов, а также газодувок системы дожигания водорода.

«Сегодня Кольская АЭС надёжно обеспечивает электроэнергией Арктический регион, промышленность, города и посёлки. В ходе ремонта, который продлился 74 дня, все запланированные работы выполнены успешно. В соответствии с графиком были осуществлены капитальный ремонт реакторной установки, главных запорных задвижек, компенсатор давления, перевод уплотнения главного циркуляционного насоса на прокладки из расширенного графита, капитальный ремонт турбогенератора № 6 с заменой стержней обмотки статора», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся все четыре энергоблока станции. Нагрузка составляет 1130 МВт.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.