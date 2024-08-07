На энергоблоке №3 Кольской АЭС досрочно завершился плановый ремонт с элементами модернизации.

6 августа энергоблок №3 Кольской АЭС включен в сеть после окончания ремонтных работ, продлившихся 40 суток. Ремонтная кампания была завершена специалистами на два дня раньше установленного срока с безусловным соблюдением высокого качества выполнения.

На энергоблоке с опережением графика были проведены такие работы, как капитальный ремонт двух парогенераторов, двух главных циркуляционных насосов и трубопроводов первого контура с перезагрузкой активной зоны.

«По итогам ремонтной кампании все плановые работы, в том числе направленные на повышение безопасности и надёжности третьего энергоблока, были выполнены досрочно и в полном объёме. Успешно проведена модернизация уплотнений главного разъёма циркулярного насоса в части внедрения прокладок из расширенного графита, а также модернизация оборудования второго контура: системы охлаждающей воды и маслоочистительного оборудования», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Ремонтные работы также прошли в турбинном отделении атомной станции на паротурбинных установках, турбогенераторах, оборудовании систем технической воды и трансформаторов.

Средний ремонт и модернизация проведены специалистами Кольской АЭС и «Колатомэнергоремонта» – филиала АО «Атомэнергоремонт».

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся три энергоблока, которые несут суммарную нагрузку 1100 МВт.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.