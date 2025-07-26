На энергоблоке №3 Кольской АЭС завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией

23 июля энергоблок №3 Кольской АЭС был включён в сеть после окончания ремонтных работ, продлившихся 36,5 суток. Средний планово-предупредительный ремонт завершён специалистами в установленные сроки и с полным соблюдением всех стандартов и требований безопасности.

«На энергоблоке №3 выполнен большой объём ремонтных работ, в том числе и модернизация оборудования. Одним из приоритетов текущего ремонта стало обновление инженерных коммуникаций и электрических сетей. Выполнена замена кабельных линий механизмов турбинного отделения и замена ряда автоматических выключателей», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Как отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС, проведение плановых ремонтов на атомных станциях способствует обеспечению надёжной работы энергоблоков и поддержанию высоких эксплуатационных характеристик оборудования.

Кроме того, специалисты Кольской АЭС совместно с «Колатомэнергоремонтом» выполнили ремонт основного оборудования реакторной и турбинных установок. Проведён комплекс работ по модернизации аппаратуры систем важных для безопасности энергоблока в части изменений и доработки алгоритмов работы.

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки №№1, 3 и 4, их суммарная нагрузка составляет 920 МВт. Энергоблок №2 в планово-предупредительном ремонте.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.