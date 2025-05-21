На энергоблоке №4 Кольской АЭС досрочно завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией

16 мая в 20.28 (мск) энергоблок №4 Кольской АЭС был включён в сеть после окончания ремонтных работ, продлившихся 33 суток. Ремонтная кампания завершена специалистами раньше установленного срока с полным соблюдением всех стандартов и требований безопасности.

«На энергоблоке №4 выполнен большой объём ремонтных работ. В том числе модернизировано электротехническое оборудование с заменой автоматических выключателей в комплексном распределительном устройстве, на турбинной установке - системы автоматического регулирования и защиты по изменению алгоритмов работы в части реализации режима поддержания оборотов. Слаженная работа специалистов позволила сократить временные и ресурсные затраты на ремонт», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Кроме того, на энергоблоке проведены работы по профилактическому ремонту реакторной и турбогенераторной установок, а также перегрузка ядерного топлива.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, в настоящее время на АЭС в работе находятся все четыре энергоблока, нагрузка составляет 1260 МВт. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной станции – 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.