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Мурманская область. Арктика (16+)11.06.20 14:55

На энергоблоке №4 Кольской АЭС стартовал планово-предупредительный ремонт

11 июня персонал Кольской АЭС и подрядных организаций приступил к ремонтным операциям на энергоблоке №4.

В соответствие с программой ремонтной кампании 2020 года продолжительность среднего ремонта энергоблока №4 составит 64 дня. При этом около 40 суток работы на энергоблоках №3 и №4 будут вестись параллельно. Инженеры Кольской АЭС специально разработали такой график для того, чтобы обеспечить возможность произвести замену протяженных участков трубопроводов технической воды на энергоблоках второй очереди.

Также запланирован большой объем регламентных работ на реакторной установке, турбинном оборудовании, замена предохранительных клапанов парогенераторов, модернизация кабельного хозяйства, системы виброконтроля и диагностики главного циркуляционного насоса.

 Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, в настоящее время на Кольской АЭС в работе энергоблоки №№1 и 2. Нагрузка в соответствии с диспетчерским графиком составляет 560 МВт.

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