На энергоблоке №4 Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания с элементами модернизации

Выполненные работы в ходе планово-предупредительного ремонта повысят надёжность работы всех систем энергоблока.

6 мая начался планово-предупредительный ремонт четвертого энергоблока Кольской АЭС, который продлится 41 сутки.

«Одним из главных приоритетов в работе Кольской АЭС была и остаётся безопасность. В рамках ремонтной кампании будет проведена модернизация эксплуатируемого оборудования, чтобы обеспечить стабильную и надежную работу всех систем энергоблока», - пояснил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

В соответствии с графиком на энергоблоке №4 будут выполнены: средний ремонт реакторной установки с перегрузкой активной зоны, а также капитальный ремонт парогенераторов. Предусмотрена модернизация уплотнения разъёмов главного циркуляционного насоса и технологических систем первого контура.

В турбинном отделении планируются работы на паротурбинных установках и турбогенераторах. Запланирован ремонт электротехнического оборудования и систем важных для безопасности.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, средний ремонт и модернизацию оборудования выполнят специалисты Кольской АЭС и «Колатомэнергоремонта» – филиала АО «Атомэнергоремонт».

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся три энергоблока, которые несут суммарную нагрузку 1000 МВт.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.