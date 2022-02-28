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Мурманская область. Арктика (16+)28.02.22 17:30

На этой неделе будет дан старт Полярной Олимпиаде

На еженедельном оперативном совещании министр спорта региона Светлана Наумова рассказала о подготовке и проведении спортивных мероприятий в рамках Праздника Севера в период с 28 февраля по 6 марта.

Откроют Праздник Севера детские соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу по программе Специальной Олимпиады России среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и соревнования по хоккею с мячом.

«Соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу – одно из наиболее интересных мероприятий, которое стимулирует коррекционные школы, детско-юношеские спортивные школы к развитию этих зимних видов спорта среди детей с проблемами интеллектуального развития, – рассказала Светлана Наумова. – Представители Специальной Олимпиады России высоко оценивают уровень организации и проведения данных соревнований в нашем регионе и отмечают, что Мурманская область находится в числе регионов-лидеров по поддержке таких мероприятий».

Мероприятие состоится 2-4 марта в мурманской Долине Уюта.

Все участники соревнуются в одной возрастной группе – с 12 лет и старше. Спортсмены подразделяются на категории в соответствии со своими физическими и спортивными возможностями.

В соревнованиях ожидается участие более 100 воспитанников коррекционных школ, школ-интернатов, учреждений дополнительного образования из Мурманска, Североморска, Оленегорска, Мончегорска, Кольского и Кандалакшского районов.

Два дня ребята будут соревноваться в эстафетах, лыжных гонках классическим и свободным стилем, а также в скоростном беге на снегоступах.

5 и 6 марта на мурманском стадионе «Строитель» пройдут соревнования по хоккею с мячом 62-го Праздника Севера учащихся, в которых примут участие команды юношей 2009-2010 годов рождения, а также команды девушек 2007-2008 годов рождения. Соревнования пройдут по круговой системе отдельно среди мужских и женских команд.

Главным событием предстоящей недели станет торжественная церемония открытия Полярной Олимпиады – это одно из самых ярких и красочных событий Праздника Севера.

Церемония пройдёт 5 марта в 19 часов на Центральном стадионе профсоюзов. Для каждого зрителя Министерством подготовлен сувенирный набор, который включает фирменную маску, варежки и туристическую сидушку. Среди почетных гостей праздника ожидаются представители Министерства спорта России и Российского студенческого спортивного союза.

«В новой концепции церемонии открытия акцент сделан на северный характер и местный колорит, - поделилась Светлана Наумова. - После вступительной части перед зрителями предстанут сразу несколько тематических сцен, олицетворяющих природную стихию севера: горы, лед, ветер и огонь. На каждой сцене пройдут массовые постановки со спецэффектами, после чего соберут единый арт-объект с изображением Мурманской области».

Как сообщает региональное Министерство спорта, на экране будет запущена серия тематических видеороликов, в том числе об истории Полярной Олимпиады с акцентом на самые яркие события начиная с 1934 года и по настоящее время.

По окончании церемонии открытия состоится почётная эстафета факела Олимпиады с участием спортсменов, ветеранов и наставников, его зажжение и торжественный запуск часов Олимпиады.

Завершится праздник финальной песней, флаговым и лазерным шоу.

Стоит также отметить, что для жителей Мурманской области, которые не смогут посетить церемонию открытия, будет организована онлайн-трансляция на видеохостинге YouTube.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441288/#&gid=1&pid=1

 

 

 

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