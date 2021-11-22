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Мурманская область. Арктика (16+)22.11.21 13:00

На этой неделе будет открыто движение по обновленному мосту через реку Тулому

На этой неделе запланировано открытие движение по обновленному мосту через реку Тулому в Коле. В ходе оперативного совещания об этом рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Мост готов, мы ждём сейчас оформления соответствующих документов от коллег из федерального дорожного агентства, чтобы запустить его работу», – сказал глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор отметил, что в связи с вводом объекта будет проведена корректировка автобусных маршрутов 204, 205, 119, 109, 111, 120, которые временно курсировали через объездные пути.

«Коллег из Минтранса прошу провести широкую информационную кампанию, чтобы жители региона, которые пользуются этими маршрутами, были в курсе изменений времени отправления и прибытия, а также чётко понимали направления движения общественного транспорта», подчеркнул Андрей Чибис.

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Последние комментарии

Мореман
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Игорь
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Николай
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