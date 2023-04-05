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Мурманская область. Арктика (16+)05.04.23 10:45

На этой неделе пройдут заседания трёх постоянных комитетов Парламентской Ассоциации

В Калининграде представители законодательных собраний Северо-Запада обсудят вопросы аграрной политики и рыбохозяйственного комплекса, в Архангельске – правовые вопросы, а в Пскове – межпарламентское сотрудничество.

В центре внимания членов постоянного комитета по межпарламентскому сотрудничеству – региональное взаимодействие и перспективы дальнейшего сотрудничества регионов Северо-Запада России со странами СНГ, с государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и с Северным Форумом. Члены профильного комитета изучат информацию по вопросам завершения реализации на территории субъектов Северо-Западного федерального округа России проектов программ приграничного сотрудничества, приостановленным Европейским Союзом в марте 2022 года, а также обсудят возможное участие ПАСЗР в новых межпарламентских объединениях.

На заседании комитета по правовым вопросам депутаты рассмотрят возможность установления ответственности за табакокурение или употребление никотинсодержащей продукции несовершеннолетними лицами. Председатель профильного комитета Мурманской областной Думы Владимир Мищенко выступит с предложением внести соответствующие изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Кроме этого, планируется обсудить правовые условия, направленные на устранение недобросовестных участников рынка микрофинансовых услуг, а также совершенствование системы защиты объектов исторического и культурного наследия Российской Федерации за рубежом.

В повестке дня заседания комитета по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу – обращения Парламентской Ассоциации Северо-Запада России в федеральный центр о возможности увеличения объёмов субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, о государственной поддержке отечественной селекции объектов аквакультуры и производства рыбопосадочного материала, предложения по упрощению регулирования любительского рыболовства горбуши в водных объектах Северного рыбохозяйственного бассейна и по совершенствованию правового регулирования в области любительского рыболовства.

Напомним, Мурманская областная Дума в 2023 году председательствует в ПАСЗР. В середине мая в Калининграде планируется провести очередную Конференцию парламентариев Северо-Запада, где будут рассмотрены вопросы, подготовленные постоянными комитетами ПАСЗР. В состав Ассоциации входят законодательные собрания 11 субъектов. Среди задач ПАСЗР – анализ и систематизация законодательных предложений, содействие в продвижении законодательных инициатив, обмен правовой информацией, взаимодействие с другими межрегиональными и межпарламентскими объединениями.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27512/

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