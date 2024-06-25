На этой неделе северян ждут два масштабных фестиваля: День молодёжи и «Арктический берег» для выпускников

Сразу два крупных фестиваля пройдёт на этой неделе в нашем регионе, об этом вчера в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Первый – «Арктический берег» для выпускников школ. Он состоится 28 июня на Поморской набережной в Коле и примет более 3,5 тысячи ребят со всего региона. Кстати, в Заозерске общался с молодёжью в «СОПКАХ», и они готовятся к поездке. Классно, что мероприятие стало доброй традицией. Уверен, что ребятам будет интересно и весело», – отметил глава региона.

Для выпускников будут организованы фотозоны и интерактивные площадки; образовательное пространство «Куда пойти учиться»; пространство «Работа России»; пространство Движения Первых; развлекательная программа с приглашенными гостями; выступления спортсменов федерации парусного спорта.

Мероприятия ко Дню молодёжи уже стартовали в разных городах России и будут проходить до 30 июня. В нашем регионе главный фестиваль состоится 29 июня на площади Пять Углов в Мурманске, ещё более 30 мероприятий пройдёт в муниципалитетах.

«Для всех желающих будут работать 9 интерактивных площадок разных направлений, а на главной сцене будет организована развлекательная программа», – отметил губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, например, площадки «Вместе с креативом» и «Вместе с новым» пройдут в сквере на Ленинградской улице, в том числе включат фестиваль уличной культуры «Двигатель» и «Открытый микрофон». В Центральном сквере развернется молодёжная ярмарка вакансий, также будет организована зона молодёжного предпринимательства с мастер-классами и консультациями. Подробная программа и регистрация – на сайте фестиваля.

Подробнее о мероприятиях рассказали председатель комитета молодёжной политики региона Мария Чернышева и руководитель АНО «Спорткульт51» Денис Шляпников.

Фото: https://gov-murman.ru