На этой неделе состоится презентация книги стихов Алексея Дежина «Снегоречь»
Алексей Дежин – молодой талантливый поэт. Лауреат литературной премии губернатора Мурманской области имени К. Баева и А. Подстаницкого в номинации «Поэзия», двукратный финалист литературной премии «Мурманский берег». Автор поэтического сборника «Тихое пение в зарослях вереска».
Как сообщает vk.com/murmannauchka, «Снегоречь» – вторая книга стихов молодого поэта. В неё вошли произведения, посвященные Северу.
Сборник вышел в Санкт-Петербурге в издательстве «Геликон-Плюс» при финансовой поддержке Министерства культуры РФ и при техническом содействии Союза российских писателей.
Мурманская областная научная библиотека приглашает любителей поэтического слова провести субботний день в уютной творческой атмосфере зала «Русская Арктика» (4-й этаж) 10 февраля в 15.00.
Вход свободный.
Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457270677%2Falbum-44573273_00%2Frev