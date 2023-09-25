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Мурманская область. Арктика (16+)25.09.23 09:30

На этой неделе состоится совещание с депутатами Госдумы по вопросам оказания помощи участникам СВО для достижения поставленных Президентом РФ задач

Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил парламентским журналистам в конце прошлой недели.

Речь идёт о поручениях, данных Владимиром Путиным в ходе посещения Центра «Возвращение» и Фонда «Защитники Отечества». В частности, во время посещения центра поддержки участников СВО и их семей «Возвращение» в Великом Новгороде 21 сентября глава государства сообщил, что российским властям необходимо выделить дополнительные ресурсы для обеспечения участников спецоперации современными средствами реабилитации.

По словам председателя Госдумы, важно сделать всё, чтобы наши солдаты и офицеры были обеспечены всем необходимым.

«Бюрократия и несогласованность на межведомственном уровне не должны мешать этому. Такое поручение дал президент. Это касается получения технических средств реабилитации, оказания медицинской, социальной и иной помощи. В приоритетном порядке займемся решением этих вопросов», — пообещал Володин.

Как пишет pnp.ru, он поручил депутату Адальби Шхагошеву (награждён орденом «За личное мужество», потерял обе руки во время операции по освобождению заложников. — прим. Ред.) подготовить обсуждение этого вопроса с представителями ветеранских, общественных организаций и «Фонда Защитники Отечества».

 

Фото: http://duma.gov.ru/multimedia/photo/92013/

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