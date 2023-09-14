На этой неделе в многоквартирные дома большинства муниципалитетов области начнет поступать тепло

Так, 14 сентября отопление дадут в дома Мурманска, Североморска, Ковдора, Полярных Зорь, Апатитов и Кировска включая подведомственны территории, Ловозерского, Кольского и Кандалакшского районов.

До конца недели планируют «включиться» Мончегорск и Оленегорск.

В ЗАТО Видяево, Заозерск, Александровск и Островной, Ревде, Печенгском муниципальном округе и Терском районе старт подачи тепла в жилфонд намечен на начало следующей недели.

Вместе с тем Минэнерго и ЖКХ Мурманской области напоминает, что обеспечение полной подачи тепла всем потребителям с момента начала подачи ресурса в дома занимает от нескольких дней до недели.

Теплоснабжение – сложнейшая система, включающая в себя множество регламентов, в которых в том числе прописывается порядок подключения потребителей, учитывая соблюдение параметров давления в распределительных сетях. Это обеспечивает плавный запуск всей инфраструктуры.

После подачи тепла к дому начинается подключение потребителей в самом здании. Здесь работы выполняются техническим персоналом управляющей организации.

В период начала отопительного сезона жители домов (в особенности верхних этажей) могут замечать, что батареи в разных комнатах прогреваются неравномерно. Это происходит из-за завоздушивания системы или частично закрытой регулирующей арматуры. В данном случае необходимо составить заявку в управляющую/обслуживающую организацию.

Более подробно о графике подачи отопления в домах по конкретным населенным пунктам можно узнать на официальных ресурсах администраций муниципальных образований.

О проблемах, связанных с теплоснабжением, можно сообщить диспетчерам по телефону единой региональной «горячей линии» ЖКХ 8-800-250-78-25 (приём заявок осуществляется с 8.00 до 20.00 по будням).