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Мурманская область. Арктика (16+)20.01.25 16:30

На этой неделе в Мурманске пройдут два крупных федеральных форума – «Молодой специалист – строитель будущего» и «Экомуниципалитет»

Перед основной повесткой оперативного совещания губернатор Андрей Чибис анонсировал два крупных федеральных мероприятия, которые на этой неделе пройдут в Мурманске.

23 и 24 января в столице Кольского Заполярья состоится главный отраслевой Форум Минстроя России «Молодой специалист – строитель будущего», направленный на привлечение молодёжи в строительную отрасль.

«Важнейшая тема для нас. Я имею ввиду и промышленное строительство, которое сегодня активно наведётся в Мурманской области, и строительство жилья, которое разворачивается на нашей территории: и в продажу, и большой объём, который строится по госпрограммам в рамках плана «На Севере – жить», президентских национальных проектов. Потребность в строительных кадрах сегодня крайне высока. Всех приглашаю принять участи – в том числе школьников, студентов СПО, которые в будущем свяжут свою карьеру с этим направлением», – подчеркнул Андрей Чибис.

Мероприятие объединит более 400 школьников, студентов средних специальных и высших учебных заведений, преподавателей, работников и работодателей строительной отрасли. На круглых столах, мастер-классах и ярмарке вакансий участники смогут узнать о карьерных перспективах в строительстве, принять участие в собеседованиях с работодателями и в будущем пройти практику в их организациях.

24 и 25 января Мурманск станет первым городом региональных дней Всероссийского форума «Малая Родина – сила России». Организаторами форума выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации Президента Российской Федерации. 

Форум пройдёт в апреле 2025 года на территории Национального центра «Россия» в Москве.

«В преддверии главного мероприятия состоятся 16 региональных дней в 16 регионах России. Мурманск удостоен чести быть первым в череде региональных форумов. Темой станет «Экомуниципалитет» – это, в том числе, экологическое просвещение и обращение с отходами. Привлечение к нам таких крупных мероприятий, конечно, дополнительно стимулирует развитие города и региона, и для нас это большая честь», – отметил губернатор.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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