На этой неделе в школах Мурманска прозвучат последние звонки

25 мая в спортивном комплексе «Долина Уюта» состоится традиционный праздник для выпускников. Начало интерактивных мероприятий намечено на 12.00.

Все желающие примут участие во флешмобе «Школьный вальс», насладятся выступлениями молодёжных коллективов и посетят дискотеку с диджеем из Санкт-Петербурга. Кроме того, в рамках праздника будет организована викторина, фотоконкурс и акция «Письмо герою».

На фестивале молодёжных субкультур будут представлены различные танцевальные и музыкальные коллективы, а также интерактивные площадки и фотозоны.

С 12.00 пройдут соревнования по многоборью, объединяющие различные физические и киберспортивные дисциплины, такие как «баскетбол 3×3», «скейтбординг», «трюковый самокат» и «велосипед BMX».

На конкурсах в танцевальных поединках по различным направлениям «Хип-хоп», «Брейкинг», «Лучший дуэт», «Лучшее шоу» и «Все стили» сразятся талантливые молодые танцоры Заполярья.

Как сообщает администрация города Мурманска, для выпускников также будут работать караоке, игровое пространство, школа диджеинга и многое другое.

Закончится праздник выступлением диджея Magnit. Оно пройдёт с 16.30 до 18.00.