На этой неделе жителей Мурманской области ожидает по-настоящему жаркая погода

Как сообщает Мурманское УГМС, календарное лето подошло к своему «экватору». По средним многолетним данным температура воздуха на Кольском полуострове во второй декаде июля достигает своих максимальных значений. Климатическая норма для этого периода на севере области и побережье Белого моря составляет +10 +13°С; в центральной части Мурманской области +14 +15°С; на юге области +15+16°С; в Мурманске +14°С.

Самое высокое значение средней температуры воздуха в Мурманске во второй декаде июля - плюс 20,1°С отмечалось в 1960 году, самое низкое – плюс 7,5°С в 1968 году. В XXI веке в Мурманске, как и в целом по области, самой теплой вторая декада июля была в 2018 году, а самой холодной – в 2015 году.

«Рекордные» значения температуры воздуха, т.е. абсолютный максимум в Мурманске – плюс 32,9°С был зарегистрирован 9 июля 1972 года. В этот же день в п. Верхнетуломский температура воздуха повышалась до плюс 36,3°С.

По предварительному прогнозу Мурманского гидрометцентра на этой неделе нас ожидает по-настоящему жаркая погода.

15 июля наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления: существенных осадков не ожидается, днём воздух прогреется до +21+26°.

Сегодня, 15 июля, будет переменная облачность. Без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, на востоке области +3+8°, днём +21+26°.

Предупреждение о чрезвычайной и высокой пожарной опасности

15-17 июля в Печенгском районе и на западе Кольского района Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности.

16-17 июля на востоке Кольского района Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности.