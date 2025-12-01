На Фабрике процессов «Колатомэнергоремонт» прошло обучение работников филиала по теме «Входной контроль подшипников качения»

Фабрика процессов – уникальная форма обучения, которая позволяет участникам на типовом примере входного контроля подшипников качения познакомились с инструментами производственной системы «Росатома» (ПСР), которые позволяют выявить и устранить потери, качественно выполнить поставленные задачи, сократить время протекания работы.

Программа обучения состояла из трёх раундов продолжительностью по 30 минут, с распределением ролей (мастер, инспектор, логист, слесарь), анализом результатов, картированием текущего состояния, оптимизацией процесса и подведением итогов. Необходимо было быстро и качественно выполнить работу для заказчика, затем разобрать ход проделанной работы, предложить пути решения и оптимизации рабочего процесса.

Участники отметили практическую ценность полученных знаний и навыков, профессионализм тренеров, насыщенность и интенсивность курса, а также чёткое построение и наглядность визуальных материалов с возможностью увидеть конкретный результат своей работы уже в конце тренинга.

«Участники на реальном производственном процессе познакомились с инструментами ПСР, увидели экономический эффект. Благодаря полученным знаниям они смогут вовремя устранить потери, понять, качественно выполнить поставленные задачи», - прокомментировал инженер производственно-технического отдела «КолАЭР», тренер Дмитрий Прокофьев.

Фото предоставлено отделом внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт».