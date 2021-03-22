На федеральном этапе конкурса «Воспитатель года России» Заполярье представит воспитатель детского сада №123 Мурманска Светлана Дедовец

На прошлой неделе состоялся региональный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» - «Воспитатель Мурманской области - 2021». Участниками стали 13 педагогов дошкольных образовательных организаций из Мурманска, Апатитов, Мончегорска, Кировска, Оленегорска, Полярных Зорь, Кандалакшского, Ковдорского, Кольского районов, Печенгского округа, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево.

Конкурсанты представили интернет-портфолио, визитную карточку «Я-педагог», поделились секретами профмастерства в испытании «Моя педагогическая находка», провели защиту образовательной ситуации с воспитанниками, участвовали в мастер-классе, представили публичную лекцию, приняли участие в профессиональном разговоре.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, по итогам конкурсных испытаний победителем признана Светлана Дедовец, воспитатель детского сада №123 Мурманска. Она будет представлять Мурманскую область на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года России». Второе место занял Сергей Терентьев, инструктор по физической культуре детского сада №29 «Сказка» Ковдорского района, третье - Ольга Троцкая, воспитатель детского сада №46 посёлка Молочный.