На федеральном уровне проводится большая работа по законодательному расширению мер социальной поддержки участников специальной военной операции и их семей – Татьяна Кусайко

В Мурманской области 1 ноября начнет работу Центр поддержки семей мобилизованных и участников специальной военной операции. Об этом 31 октября губернатор Андрей Чибис сообщил оперативном совещании.

Поддержка, оказываемая в центре, в самом прямом смысле будет всесторонней: медицинская, психологическая, юридическая и правовая помощь, содействие трудоустройству.

Территориально центр поделен на «Северный» и «Южный» отделы. Работа его 12 отделений будет организована в муниципалитетах на базе Центров социальной поддержки населения.

Депутат Государственной Думы, член комитета по обороне Татьяна Кусайко подчеркнула важность индивидуального формата работы в данном направлении:

- Одна из главных задач, которую поставил глава региона – ориентироваться на проблемы каждой конкретной семьи, убрать все бюрократические барьеры в их решении. С каждой будут работать кураторы, что поможет быть в курсе проблемных вопросов и решать их как можно быстрее. Индивидуальный подход, на котором сделал особый акцент Андрей Чибис, очень важен. Это один из важнейших психологических моментов оказываемой поддержки. Наши защитники, находясь на передовой, будут уверены, что их семьи окружены не только заботой государства, но и душевным теплом. Отмечу, что работа по оказанию помощи семьям мобилизованных, которая до настоящего времени проводилась на базе общественной приёмной «Единой России», также будет продолжена.

Парламентарий также отметила, что с начала проведения специальной военной операции на федеральном уровне проводится большая работа по законодательному расширению мер социальной поддержки участников специальной военной операции и их семей. Комитетом Государственной Думы по обороне подготовлен ряд законопроектов, направленных на поддержку солдат и офицеров, добровольцев, мобилизованных, принимающих участие в специальной военной операции. По итогу октября председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил работу комитета по обороне Госдумы.