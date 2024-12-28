На федеральной автомобильной дороге Р-21 «Кола» полностью освещён подъезд к аэропорту Мурманск

Современные осветительные приборы уже подключены к сетям энергоснабжения.

«Это важное событие для региона – более 16 км современной трассы стали безопаснее и комфортнее. На автоподъезде установлены 449 опор наружного освещения, которые обеспечивают равномерный свет даже в полярную ночь. Теперь поездки в аэропорт станут ещё удобнее для жителей и гостей региона», – прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

Как показывает общедоступная статистика, наличие качественного искусственного освещения автодорог снижает общее число аварий на них более чем на треть, а на участках особой сложности (например, на перекрестках) – почти в два раза, на две трети сокращается количество ДТП со смертельным исходом, а с травмами – на треть.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, по вопросам, связанным с содержанием федеральных трасс в Мурманской области, а также при возникновении нештатных ситуаций на дорогах можно обращаться по круглосуточным телефонам территориальных ситуационных центров подведомственного «Росавтодору» ФКУ Упрдор «Кола»: +7 (8142) 44-44-77 (Карелия), +7 (8152) 56-78-87, доб. 208 (Мурманская область).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/