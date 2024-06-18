На фестивале «Арктический Берег – 2024» выступят популярные музыканты: группа «Filatov & Karas» и диджей Feel

На Поморской набережной в Коле 28 июня состоится самый главный праздник для выпускников Заполярья – «Арктический Берег – 2024». Музыкальным подарком станут хедлайнеры праздника: «Filatov & Karas» – мультиплатиновый музыкальный проект, завоевавший все топ-чарты страны, и диджей Feel – первый российский диджей, вошедший в сотню лучших диск-жокеев мира.

Как сообщает АНО «СпортКульт51», также участников фестиваля будут ждать захватывающее шоу с выступлением региональных молодёжных танцевальных и вокальных коллективов, полезные образовательные пространства, развлекательные интерактивные площадки и зоны отдыха.

Фото: https://gov-murman.ru