На фестивале Gastro Industry Fest награждены победители конкурса промышленного туризма «Как это работает?»

27 августа на сцене фестиваля «Gastro Industry Fest» в посёлке Никель состоялось награждение призёров и участников конкурса промышленного туризма «Как это работает?».

Конкурс в сфере промышленного туризма проходил второй раз и, как и в прошлом году, его главной целью было стимулирование предприятий к созданию и проведению промышленных экскурсий. Участниками конкурса стали предприятия, работающие в сферах энергетики, логистики, услуг, науки и культуры.

Победителем конкурса в этом году стала Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека. Учреждение представило на суд жюри экскурсию, знакомящую с работой библиотеки - «Тёплые истории для озябшего туриста».

Призёрам и участникам были вручены дипломы и памятные подарки от организаторов конкурса - комитета по туризму Мурманской области, АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа», АНО «Туристско-информационный центр Мурманской области».

«Сегодня на фестивале «Gastro Industry Fest» приятно и символично вручить награды победителю и призёрам конкурса «Как это работает?». Проект будет продолжен и в следующем году, так как задача развития промышленного туризма является одной из приоритетных для туристической индустрии региона. Мы ожидаем, что к конкурсу присоединятся новые предприятия, готовые рассказать о себе для того, чтобы привлечь не только туристов, но также школьников и студентов, перед которыми в скором времени встанет вопрос о выборе профессии», - отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Фото: https://gov-murman.ru