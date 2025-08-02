На фестивале искусств «Табуретка» в Мончегорске вышьют гигантскую скатерть, снимут фильм и выпустят на площадь огромных динозавров

Сегодня в Мончегорске проходит IХ фестиваль искусств «Табуретка», который посвящён теме семьи. Программа, первые мероприятия которой стартовали в 11 часов, включает семейные игры, творческие мастер-классы, музыкальные выступления и ярмарку локальных мастеров. Специальным гостем фестиваля этого года станет известный российский актёр театра и кино Гоша Куценко.

«Фестиваль «Табуретка» – это гораздо больше, чем просто культурное событие. Это важный этап в развитии Мончегорска как креативного центра региона. Наша общая задача – наполнять городские пространства смыслами, создавать площадки для творчества, объединять жителей и вдохновлять их на новые идеи. Особенная ценность проекта в том, что сами горожане становятся соавторами этих изменений. А «Норникель» помогает в этом людям. Мы видим реальные результаты: участники прошлых лет выбирают творческие профессии, что доказывает – фестиваль действительно меняет жизненные траектории людей. Именно поэтому поддержка инициатив является важной частью нашей социальной стратегии, направленной на создание комфортной и гармоничной городской среды», – отметила директор департамента общественных связей «Норникеля» Татьяна Смирнова.

Известный московский «Театр Вкуса» представит северянам спектакль по мотивам советской комедии Эльдара Рязанова «Приключения итальянцев в России». На фотовыставке «А в доме том…» можно будет ознакомиться с макетами старинных цветных домов Мончегорска, где в окнах расположились фотографии жителей. Также все желающие смогут научиться составлять свою родословную под руководством члена совета Русского генеалогического общества, члена команды «ГенЭкспо», лектора Школы практической генеалогии Марии Маскутовой.

Семейная писательская мастерская пригласит к созданию семейного сказочного театра. На геральдическом мастер-классе можно будет нарисовать герб своей семьи, консультируясь со старейшими жителями Мончегорска. В «Музее под открытым небом» построят мост, башни, замок или дом мечты для всей семьи. Для чаепития вышьют гигантскую скатерть.

В зоне «Botanic Family» все желающие смогут изучить природу и растительный мир родного края. Под руководством эколога, художницы и основательницы керамической мастерской «Spirit of Ceramics» Марии Беркутовой жители создадут миниатюрные деревушки, домики хоббитов и зелёные уголки из растений и природных сокровищ Мончегорска.

«На фестиваль «Табуретка» можно прийти с близкими людьми и попробовать что-то, чего раньше не делал: лепить, рисовать, снимать фильмы, петь в хоре, делать арт-объекты. Несколько лет мы проводим в рамках фестиваля кинолабораторию, и сейчас уже несколько человек получают кинопрофессии в вузах. «Табуретка» – это возможность прикоснуться к разным видам искусства и приобрести новые хобби. А для тех, кто хочет просто погулять, будет много музыки, вкусной еды и ярмарка мастеров со всей Мурманской области», – сказала учредитель фестиваля Марина Смирнова.

Гвоздём программы станет театрализованное шествие: уличный театр «Эскизы в пространстве» выпустит на центральную площадь огромных динозавров. Уже по традиции на фестивале прозвучит «Хор на весь двор»: под аккомпанемент профессиональных музыкантов запоет весь город. Мончегорцы почтенного возраста прикоснутся к современному искусству и создадут авторские арт-объекты.

На фестивале развернётся детская гаражная распродажа, где юные мончегорцы смогут продать ненужные игрушки, книжки и поделки. В прошлом году она прошла первый раз и пользовалась огромным успехом. Отдельно состоятся мастер-классы и активности для детей «Творчество на «Табуретке». Центральная детская библиотека проведёт мастер-классы по созданию сувенирных панно.

Завершит фестиваль концерт Гоши Куценко и группы «ГК». Начало в 18.00 на главной площади Мончегорска. В 20.00 в городском центре культуры – премьера фильма, снятого в рамках кинолаборатории.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551295/#&gid=1&pid=1