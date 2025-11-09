На фестивале «КнигоЛёд» выступит Захар Прилепин!

15 ноября в 14.30 в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоится официальное открытие фестиваля «КнигоЛёд». Главным событием станет творческая встреча с российским писателем и публицистом, лауреатом премий «Большая книга», «Книга года», «Русский Букер», «Национальный бестселлер» Захаром Прилепиным.

На встрече автор представит свой новый роман «Тума», посвящённый Степану Разину. Мурманчане смогут пообщаться с писателем, узнать о том, как современная русская литература выходит на передовую.

В основе произведений – личный боевой опыт и активная гражданская позиция. Захар Прилепин – участник первой и второй чеченской кампаний (1996 и 1999 гг.). Участник гражданской войны на Донбассе (2015-2018 гг.). Участник СВО. Кавалер Ордена мужества. Награждён ведомственными и государственными орденами и медалями.

По итогам опросов Захар Прилепин неоднократно был назван «Писателем года». В 2023 году его роман «Санькя» вошёл в курс русской литературы для старшеклассников. Романы «Обитель», «Ополченский романс» были экранизированы, а многие его произведения легли в основу театральных постановок.

Организатор фестиваля – Центральная городская библиотека г. Мурманска при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Главным партнёром фестиваля выступила Мурманская областная научная библиотека.

Участие бесплатное. (16+) Запись по ссылке: vk.cc/cR53J6

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-223219400_457240868%2F42a22719b5c31b674b