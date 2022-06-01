На финальном этапе Всероссийской гимнастрады Мурманскую область представят две команды

С 15 по 20 июня в Москве во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой пройдёт финальный этап Всероссийской гимнастрады «Здоровые дети – здоровая Россия». Мероприятие проводится при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Коллективы будут бороться за медали в трёх номинациях:

– общая гимнастика (показательные композиции команд – воспитанников клубов, образовательных и спортивных организаций, занимающихся по программам общефизической подготовки, гармоничного развития детей средствами гимнастики; программам раннего развития детей; программам начальной спортивной подготовки);

– гимнастические виды спорта (художественная гимнастика, спортивная гимнастика, эстетическая гимнастика, акробатика, спортивная аэробика, акробатический рок-н-ролл, прыжки на батуте);

– танцевальный «марафон» (современные танцевальные направления – брейк данc, хип-хоп и другие, спортивные танцы, народная и классическая хореография, восточные танцы).

Мурманскую область представят две команды. Воспитанницы детско-юношеской спортивной школы Гаджиево выступят с номером «Пробуждение» по художественной гимнастике. Апатитский коллектив «Терфинна» АНО РКОФС «ДРОЗД-Хибины» подготовил номер «Аквамарин» по эстетической гимнастике.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, на сегодняшний день для участия в соревнованиях зарегистрировались 95 коллективов, 1757 участников из 32 регионов.

Общероссийский соревновательный марафон в формате гимнастрады «Здоровые дети — здоровая Россия» был запущен Международной академией спорта Ирины Винер-Усмановой в 2020 году.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/