На финишной прямой: 5-километровый участок подъездной дороги к Североморску готов на 96%

После окончания работ по реконструкции общая протяженность трассы первой категории в российском Заполярье увеличится почти до 20 километров.

Реконструкция участка с 14-го по 19-й км подъездной дороги к Североморску (входит в состав трассы Р-21 «Кола»), начатая весной 2021 года, близится к завершению. На сегодняшний день степень готовности объекта более 96 процентов. Полностью выполнено устройство покрытия основного хода и примыканий, тротуаров и пешеходной дорожки, оборудован подземный пешеходный переход, на участке уложено более 400 погонных метров водопропускных труб. Завершены работы по монтажу систем водоотведения и искусственного освещения.

Часть трассы пролегает по новому направлению, в связи с чем дорожникам пришлось организовать масштабные буровзрывные работы: общий объем скальных пород, изъятых в процессе прокладки магистрали, — более 306 тысяч кубометров.

После завершения реконструкции, запланированного на ноябрь этого года, вдоль восточной границы Мурманска появится своеобразное транспортное полукольцо — современная комфортная и безопасная автодорога. Обновление её предыдущего участка (км 0 – км 14) было выполнено к 2016 году – к 100-летнему юбилею столицы Заполярья. Здесь проложена современная скоростная четырёхполосная трасса первой категории с разделением встречных потоков движения специальным ограждением, с тремя транспортными развязками, мостами, путепроводами, надземным пешеходным переходом и сплошным электроосвещением.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, следующий этап работ — строительство транспортной развязки на 19-м километре подъезда к Североморску: согласно планам, ввод объекта запланирован на 2026 год.

Фото: https://gov-murman.ru