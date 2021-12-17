На финишную прямую вышли два проекта, которые были реализованы при поддержке гранта губернатора Мурманской области

17 декабря в 18.00, а затем в 20.20 в кинотеатре торгово-развлекательного центра «Плазма» состоятся бесплатные премьерные показы игрового короткометражного фильма «Мой Север» (12+) мурманчанки Юлии Крыловой.

Фильм рассказывает о ценности семьи в жизни современного человека. Автор поднимает проблему растущего числа разводов и называет фильм «краткой инструкцией по спасению брака».

Съемки проходили в Териберке и на западном берегу Кольского залива. Вход на показ только по пригласительным (спрашивайте их в кассе кинотеатра) и при строгом соблюдении коронавирусных ограничений с предъявлением куар-кода.

Часть средств на фильм - 500 тысяч рублей - были получены в качестве гранта губернатора Мурманской области на реализацию кинопроектов молодёжи.

Грант на такую же сумму получила мурманчанка Полина Бурбан для производства короткометражного художественного фильма «Другая тишина» (12+). Эта история о столкновении мировоззрений, духовных разногласиях, товариществе и самопожертвовании во время Великой Отечественной войны.

Премьера фильма состоится онлайн 18 декабря на платформе YouTube в 19.00 по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=L95_6-Dc1aE