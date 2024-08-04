На физкультуру с удовольствием

В мурманской прогимназии №51 обновили спортивный зал с раздевалкой в рамках программы «Арктическая школа», инициированной губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Так, в зале отремонтировали пол с укладкой спортивного линолеума, покрасили стены и потолок, заменили системы электроснабжения, освещения, радиаторы отопления, дверной блок.

Как сообщает администрация города Мурманска, в раздевалка для девочек выполнены работы по ремонту пола с укладкой керамической плитки, по устройству потолка типа «Армстронг» со светильниками, поклеены обои с последующей покраской, заменены система отопления с радиаторами, три дверных проема.

Также закуплен новый спортивный инвентарь и мебель.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28216&page=1