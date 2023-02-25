На фольклорный праздник приглашает библиотека

В Мурманске 26 февраля в 12.00 фольклорный праздник соберёт северян на улице Буркова, 30 - площадке возле Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой.

Библиотекари приглашают отметить праздник вместе с любимыми героями детских книг: неугомонным Скоморохом, плутовкой Лисой, Серым Волком, Кикиморой болотной и красавицей Весной.

Как пишет vk.com/murmanculture, прикоснуться к истокам фольклорной культуры и ее традициям помогут народные игры и забавы. Детвора, желающая силой потягаться, удаль свою показать, да песни попеть, примет участие в различных конкурсах и состязаниях. В кульминации уличного гулянья участников ждёт горячий чай с угощеньями. Продолжение масленичного раздолья пройдёт в стенах библиотеки.

Порадуйте себя и своих близких совместным времяпровождением – этот старинный праздник самое время для семейного отдыха и встреч с хорошими друзьями. Не пропустите весёлые, задорные, шумные масленичные гулянья.

Фото: https://www.libkids51.ru/news/2023/02/26/1200