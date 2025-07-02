На фоне дефицита кадров зарплаты в России продолжают расти, но темпы замедлились

Так, на начало марта 2025 года средний номинальный заработок достиг почти 90 тысяч рублей - на 16% больше, чем годом ранее. При этом с учётом инфляции он увеличился всего на 5,2%, тогда как в 2024-м прибавка была вдвое выше, говорится в июньском докладе Счётной палаты (СП).

Как пишут «Известия», по данным ВНИИ труда Минтруда, который ссылается на Росстат, среднемесячная номинальная зарплата работников к апрелю составила уже 97,6 тысячи рублей, за год она увеличилась примерно на 11%. Рост произошел практически по всем отраслям: например, профессиональная, научная и техническая деятельность (+16%), деятельность в области информации и связи (+20%), рассказали журналистам газеты в подведомственном институте.

Вместе с тем в феврале реальные зарплаты выросли всего на 3,2% по сравнению с январем - это минимальный месячный прирост за два года, следует из данных СП.

Основная причина замедления - рост инфляции: с 7,5% в начале 2024 года до 10% в первые месяцы 2025 года, объяснил аналитик «Freedom Finance Global» Владимир Чернов. То есть общий рост цен фактически съедает повышение жалования.

Кроме того, в середине прошлого года ЦБ поднял ключевую ставку. Это снизило спрос в экономике и замедлило рост доходов компаний. В итоге бизнесу стало сложнее повышать оклады.

В этом году медленнее всего растут зарплаты в сельском хозяйстве, домашних услугах и строительстве - плюс 4-7% (в номинальном выражении), отмечает директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова. При этом есть и отрасли, где оклады снижаются, - это добыча сырья, минус 6% к 2024-му.

По данным Минэкономразвития, в начале 2025 года зарплаты меньше всего росли в легкой и пищевой промышленности.

Сейчас быстрее всего жалованье растёт у инженеров в строительстве - плюс 18,5% за год, поделились в «SuperJob». Это связано с высоким спросом в промышленности и отдалённых регионах. В тройке лидеров также айтишники и кадровики.