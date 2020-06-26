На фоне дорожающей нефти рубль теснит доллар и евро

Цены на нефть сегодня утром заметно растут на оптимизме вокруг перспектив восстановления спроса на сырьё, свидетельствуют данные торгов.

24 июня цены на нефть обвалились более чем на 5%, активное снижение продолжилось и в четверг, однако вечером цены на сырье перешли к коррекционному росту и закрылись в «зелёной зоне». В пятницу котировки продолжают расти на фоне оптимизма по поводу восстановления спроса на топливо в мире.

Аналитик «CMC Markets» Майкл Маккарти, чьё мнение приводит агентство «Рейтер», считает, что сырьевые рынки в пятницу в целом позитивно оценивают восстановление мировой экономики, несмотря на опасения по поводу вспышек коронавируса. «Похоже, что рынок игнорирует основы спроса и предложения и движется вперед, поддерживаемый настроениями», — отметил он.

Аналитики агентства обращают внимание, что спутниковые данные, показывающие сильный рост трафика в Китае, Европе и в Соединенных Штатах, указывают на восстановление спроса на топливо. При этом есть опасения, что всплеск заражений COVID-19 в южных штатах США может остановить восстановление спроса, особенно в связи с тем, что некоторые из этих штатов, такие как Флорида и Техас, являются одними из крупнейших потребителей бензина.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 69,0929 рубля. По отношению к последней сделке 25 июня доллар вырос на 7,29 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 44,31 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос на 2,23 копейки и составил 77,4623 рубля. В то же время к официальному курсу евро упал на 59,66 копейки.