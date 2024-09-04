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Мурманская область. Арктика (16+)04.09.24 14:00

На фоне кадрового голода удалёнки стало больше

Кадровый голод привёл к увеличению числа компаний, практикующих удалёнку. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Компаний, где есть удалёнка, сейчас на треть больше, чем было в июне этого года: в основном, из-за острого дефицита кадров, частично — из-за аномально жаркой погоды этого лета. Сейчас предприятий и организаций, разрешающих офисному персоналу трудиться из дома, — 44%. В Москве и регионах чуть больше (43 и 45% соответственно), в Санкт-Петербурге — чуть меньше (39%).

Доля дистанционных работников от числа занятых в компании тоже чуть выросла, хотя удалёнка всё так же остаётся привилегией: в июне этого года работодателей, у которых в режиме home-офиса работало более трети штатной численности, было лишь 4%, сегодня таковых — 11%.

Компаний, где есть сотрудники, работающие из-за рубежа, сейчас всего 3%. В Москве больше, чем в Санкт-Петербурге и регионах (6, 2 и 3% соответственно).

Работают на удаленке, по-прежнему, чаще всего IT-специалисты. На втором месте — сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, на третьем — бухгалтерия. На дистанционной работе оставляют ИТР (конструкторов, проектировщиков, архитекторов) и эйчаров (рекрутеров, а также специалистов по охране труда и кадровому делопроизводству, ведущих документооборот в электронном виде), кол-центры и юристов.

Время проведения опроса: 11 августа — 2 сентября 2024 года.

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